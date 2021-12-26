شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بجهاز الإحصاء: التسجيل الإلكترونى يساهم فى المسح السكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المسح السكانى بدأ فى 1984، والمسح الأخير 2014، وتوصلنا إلى أنه فى المتوسط كل 10 سيدات ينجبن 35 طفلا، ويتم حاليا عمل مسح صحة الأسرة المصرية وعلى بداية يناير ينتهى العمل الميداني وفي مارس سيكون هناك مؤشرات المسح السكانى الصحى".

وأوضح مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التسجيل الإلكتروني بمثابة آلية لحساب المعدل سنويا، ويتم عمل مقارنة بين المسح الذى يجرى حاليا للوقوف على الفرق بين المسح بنوعيه وهل ستكون النتيجة مختلفة أم متوافقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد جزر، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

وقال الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه من المفترض أن يشمل المسح السيدات المتزوجات القادرات على الإنجاب، حتى تكون النسبة دقيقة ويتم بناء عليها وضع محاور لحل الأزمة، قائلا:" متوسط إنجاب العديد من الأسر ثلاثة أطفال، وبالتالى كان لزاما أن يكون هناك مسح يعتمد على الأرقام الخاصة بالسيدات المتزوجات القادرات على الإنجاب".