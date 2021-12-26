شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز الديموجرافى: تحدثنا مع شركات الإنتاج عن مسلسلات رمضان ودورها فى مواجهة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى، إن الزيادة السكانية من الملفات المعنى بها أكثر من جهة والأمر ليس قاصر على وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فقط، بل هناك عدد من المحاور منها المحور الاقتصادى، والتوعوى، ودور منوط بالإعلام لتوصيل الصورة فى رسائل غير مباشرة للمواطنين.

وتابعت تواضروس:" تحدثنا مع شركات الانتاج من أجل مسلسلات رمضان، وكيف يمكن أن يكون لهذه الأعمال تأثير من خلال تضمينها رسائل غير مباشرة، خاصة وأن الأمر المباشر فيما يخص الانجاب يأتى بنتائج سلبية ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك رسائل غير مباشرة لتحقيق فلسفة استراتيجية الزيادة السكانية ".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنه الصحة برئاسة النائب محمد جزر، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها.

وأيدت تواضروس، تبعيه المجلس القومى للسكان لرئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، شريطة أن يكون هناك ضوابط جديدة وعدم اقتصار الأمر على نقل التوعية فقط بنفس الآليات والضوابط التى يعمل بها فى الوقت الحالى، وأنه فى الوقت الذى نعطي جهة ما صلاحيات أكبر يجب أن تكون مهيأة لذلك حتى تؤتى ثمارها.

وتساءلت مدير المركز الديموجرافى، إلى متى سيظل مقرر المجلس القومى للسكان طبيب، وإلى متى يتم النظر لمشكلة الزيادة السكانية من منظور الصحة الانجابية.