استعادة المكانة الدولية.. حصاد الثقافة المصرية فى 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت وزارة الثقافة، إنها استعادت عافيتها خلال 2021 واستمرت فى تنفيذ محاور استراتيجية عملها، مواصلة نشر ألوان الإبداع بين جموع المصريين فى مختلف ربوع الوطن تحقيقا للعدالة الثقافية، وعاد الاستقرار للبرامج الفكرية والفنية التى تنظمها قطاعاتها بعد نجاح الدولة فى السيطرة على جائحة كورونا وارتفاع وعى المجتمع وإدراكه ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد.

كما تأكدت الريادة الحضارية على المستوى الدولي من خلال توهج ألوان الثقافة والفنون المحلية فى محافل عالمية هامة ومتعددة، وبجهد دؤوب انضمت منشأت جديدة وأخرى أعيد تطويرها ورفع كفاءتها إلى منظومة العمل الثقافى لتساهم فى مكافحة التطرف الفكرى وبناء الانسان تعزيزا للقيم الايجابية.

وتوالت سلسلة اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين والمبدعين إلى جانب مساعى تنمية الصناعات الثقافية وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

وفيما يلي نستعرض أبرز إنجازات وزارة الثقافة خلال عام 2021.

-التواصل الدولي

وشهد عام 2021 أكبر تحرك مصرى فى مجال الدبلوماسية الثقافية منذ فترة طويلة، على الرغم من القيود التى فرضها فيروس كورونا على حركة التبادل الثقافى بين دول العالم المختلفة، والذي يتمثل في عودة القوة الناعمة المصرية المحافل الدولية، حيث سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة رئاسة مؤتمر الوزراء المسئولون عن الشئون الثقافية فى الوطن العربي إلى دولة الإمارات لتنطلق الدورة 22 وتناقش موضوع "مراجعة الخطة الشاملة للثقافة العربية" وذلك بالتزامن مع معرض إكسبو دبي 2020، كما تم تمديد ولاية وزيرة ثقافة مصر كرئيس للمجمع العربى للموسيقى لمدة أربعة سنوات حتي 2025 بإجماع الأعضاء.

ونجحت الوزارة أيضا فى تجديد البروتوكولات الثقافية المبرمة بين مصر ودول العالم بما يمهد التحرك المستقبلي على الساحة الدولية حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر وبوروندي في المجال الثقافي في القاهرة على هامش لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البوروندى "إيفاريست ندايشيمي" بقصر الاتحادية، ووقع السفير إيهاب فهمى سفير جمهورية مصر العربية فى روسيا الاتحادية وأولجا ياربلوفا نائبة وزير الثقافة الروسية نيابة عن حكومتى البلدين إعلان نوايا لتدشين عام 2021 / 2022 عاماً للتبادل الإنساني المصرى الروسى والذي تم بناءا عليه إقامة عدد من الفاعليات المشتركة بين البلدين.

وشهدت مصر زيارة وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى السيراليونى حيث قام بالتوقيع نيابة عن بلاده على مذكرة تفاهم فى المجال الثقافى بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة السياحة والشئون الثقافية بجمهورية سيراليون.

وعلى هامش زيارة وزيرة الثقافة المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة فى الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة وقعت على البرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية مصر العربية للأعوام 2021 / 2023.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة والرياضة في مملكة أسبانيا، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى مصر.

وفى مجال النشاط الدولى أيضا أعدت وزارة الثقافة الجناح المصري ببينالي فينيسيا للمشاركة في معرض بينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته السابعة عشر لعام 2021، ومن خلال الأكاديمية المصرية للفنون تم تنفيذ أول دروس "إتكلم عربي"، ضمن مبادرة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وذلك لتعزيز الهوية لابناء الجالية المصرية.

كما نظمت عدد ورش الفنون اليدوية التي تعبر عن التراث المصري بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية إلى جانب الإعلان عن إطلاق سلسلة تحت عنوان "متاحف وقصور في مصر" لكافة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة وكذلك المتاحف التابعة لوزارة السياحة والآثار، وذلك للترويج وتسليط الضوء على المظاهر الثقافية والحضارية المميزة بمصر، واطلاق سلسلة روائع العمارة الإسلامية بعنوان "المساجد والجوامع في مصر"، إطلاق سلسلة جديدة من الفيديوهات من إعداد الأكاديمية بعنوان "اكتشاف روائع الفن المصرى فى العالم"، حفل ختام الموسم الثقافي للأكاديمية 2020/2021 وتضمن حفلا بمناسبة مرور 150 عاماً على إقامة العرض الأول لأوبرا عايدة وحضره ما يقرب من ألف مشاهد من الجمهور الإيطالي والجاليات المصرية والعربية والأجنبية في روما.