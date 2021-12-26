إحالة دعوى شطب محمد رمضان من نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية للمفوضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوي المقامة ضد الفنان محمد رمضان؛ لسحب التراخيص الصادرة له بالتمثيل والغناء وشطبه من نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني فيها.

وذكر مقيم الدعوى، أن الفن يعد مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، مشيرًا إلى أن الفن إما أن يقود المجتمع نحو الرقي أو الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع.

وأضاف خلال الدعوى، التي قدمها ضد الفنان محمد رمضان: "الفن هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه أو محيطه بشكل بصري أو صوتي أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية".

وتابع: "فليس بالضرورة التعبير عن حاجته لمتطلبات في حياته رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام".

وفي سياق آخر، قررت محكمة مستأنف شمال الجيزة، قبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، بمحكمة مستأنف شمال الجيزة، على حكم إلزامه بسداد مبلغ مالي قيمته 12 مليونا ونصف المليون جنيه، لصالح إحدى شركات الإنتاج بسبب فسخ تعاقده على فيلم.