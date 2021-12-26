ماذا نعرف عن اللاب توب MiniBook X الصغير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أطلقت شركة تشوي Chuwi اللاب توب الصغير MiniBook X الجديد، الذي يعتبر أول لاب توب مزود بكاميرا ويب في فتحة.

وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل على شاشة قياس 8ر10 بوصة تعمل بدقة الوضوح 2K وبنسبة باعية 16:10 مع دعم قلم إدخال البيانات، ويمكن استعمال اللاب توب الصغير الجديد كحاسوب لوحي من خلال تجهيزه بمفصلة 360 درجة.

وينبض بداخل اللاب توب الصغير الجديد معالج إنتل Celeron N5100 رباعي النوى يعمل بسرعة 8ر2 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 12 جيجابايت وقرص حالة ساكنة SSD سعة 512 جيجابايت، ويمكن شحن اللاب توب الصغير عن طريق منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 45 وات.

ويتيح منفذ USB-C أيضا نقل البيانات وتوصيل الشاشات الخارجية بجهاز MiniBook X، مع إمكانية توصيل وحدة إرساء به أيضا.