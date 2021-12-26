صرح المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الرياض، أن الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن، وأن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران مسيطر على القرار لدى الحوثي. وأضاف المالكي، أن عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل بدأت بناء على طلب من الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور، كما ذكر المالكي أن النظام الإيراني يرعى الأذرع الإرهابية في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب، وتغذي الفكر الطائفي في اليمن والعراق وسوريا ولبنان. كما أن ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران. وكل الجهود التي بذلت لإحلال السلام في اليمن وحل الأزمة السياسة قابلها رفض مليشيا الحوثي، ونعلم أن الحل السياسي في اليمن هو الأمثل. وقال العميد تركي المالكي “الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان”، والحوثيون لا يسعون للسلام والفكر الطائفي يسيطر عليها. أما بالنسبة للسفير الإيراني لدى الحوثيين “حسن إيرلو” كان يقود العمليات العسكرية في اليمن
الحديدة والساحل الغربي
من جهة أخرى قال العميد المالكي، حديث ميليشيا الحوثي عن حصار للحديدة غير صحيح، وفي عام 2019 توصلنا إلى تحديد مناطق لخفض التصعيد، لكن الميليشيا الحوثية استغلت الاتفاق وحركت قواتها في عدة جبهات، والتحالف العربي يراقب تحركات الميليشيات على مدار الساعة.
مأرب
من جهة المحاولات الحوثية للسيطرة على مأرب، قال المالكي، محاولة ميليشيا الحوثي السيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني.
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي: حزب الله يسيطر على قرار الحوثي والحرب في اليمن فكرية وطائفية كما في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
– الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء
– التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم
– مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع