التحالف يكشف أدلة عن تورط ميليشيا حزب الله في اليمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، عصر اليوم الأحد، في إحاطة شاملة للأزمة اليمنية، عن أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام المطار لاستهداف السعودية.

وقال المتحدث الرسمي، العميد ركن تركي المالكي في المؤتمر الصحافي الأحد إن “الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن”.

وأكد المالكي أن “النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب”، مشيرا إلى أن “ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران”.

كما تحدث المالكي، عن دور طهران في إذكاء “الفكر الطائفي في العراق وسوريا ولبنان”.

وأضاف المتحدث الرسمي للتحالف أن “الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان”.

وشدد الماكي في مؤتمره الصحافي على أن “الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل”، موضحا أن “ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا”.

واتهم المتحدث، ميليشيا الحوثي “باستغلال اتفاق خفض التصعيد وتحريك قواتها في عدة جبهات”، مشددا على أن “التحالف يراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة”.

وقال المالكي إن “محاولة ميليشيا الحوثي السيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني”، كاشفا أن السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، كان يقود العمليات العسكرية في اليمن”.

وأضاف المالكي أن “جهود التحالف أسهمت في تأمين الملاحة في البحر الأحمر”، مشيرا إلى أن “ميليشيا الحوثي اتخذت من مطار صنعاء نقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية”.

وذكر أن “100 زورق تم إطلاقها من جانب ميليشيا الحوثي ودمرها التحالف”.

كما أعلن أن “ميليشيا الحوثي هددت الملاحة البحرية بأكثر من 247 لغما بحريا”.

وعرض المالكي صورا تثبت “استخدام ميليشيا الحوثي مطار صنعاء لأغراض عسكرية”، فضلا عن “تدريبات للحوثيين من أجل إطلاق صواريخ باليستية من مطار صنعاء”.

وعرض التحالف في وقت سابق جانباً من فيديو كشفه عن تحويل مطار صنعاء لقاعدة عسكرية.