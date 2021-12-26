وفاة الرئيس اليوناني السابق عن عمر 92 عاماً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

توفي الرئيس اليوناني السابق كارولوس بابولياس اليوم الأحد عن عمر 92 عاماً. ونعته الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، مشيدة بدوره في مقاومة الاحتلال النازي أثناء الحرب العالمية الثانية، ونضاله ضد الحكم العسكري في اليونان بين عامَي 1967 و1974، وقالت: “بحزن نرسل تحياتنا الأخيرة إلى كارولوس بابولياس”.

وأضافت أنه “شرّف أعلى مؤسسة حكومية بأخلاقه وسلوكه ودافع بقوة عن التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية”.

يذكر أن بابولياس انتخب رئيساً للمرة الأولى في 2005 قبل إعادة انتخابه لولاية ثانية مدتها 5 سنوات في 2010 في بداية الأزمة اليونانية التي أغرقت البلاد في اضطراب سياسي واقتصادي كان الأخطر منذ عقود.

وكان كارولوس بابولياس من أوائل السياسيين الذين تنازلوا عن رواتبهم تضامناً مع “تضحيات الشعب”. وولد بابولياس في يوانينا في إيبيروس في الرابع من حزيران 1929 وكان ناشطاً في المقاومة ضدّ النازية من 1942 إلى 1944 خلال شبابه.

خلال حكم الكولونيلات (1967-1974) انتقل إلى ألمانيا وأصبح أحد مؤسّسي الحركة الاشتراكية اليونانية (باسوك) بقيادة أندرياس باباندريو.

كان عضواً في البرلمان من 1977 إلى 2000 وشغل منصب وزير للخارجية في الحكومات الاشتراكية مرتين (1985-1989 و1993-1996) وقاد سياسة حزب باسوك المؤيّدة للعرب وكذلك للصرب أثناء الحرب اليوغوسلافية في تسعينات القرن الماضي.