شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «ديزموند توتو» أحد أقطاب الكفاح ضد العنصرية بجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا اليوم الأحد وفاة ديزموند توتو رئيس أساقفة البلاد الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد أقطاب الكفاح من أجل إنهاء حكم الأقلية البيضاء عن 90 عاما.

وفي 1984 حصل توتو على جائزة نوبل للسلام لمعارضته السلمية لنظام الفصل العنصري، وبعد عشر سنوات شهد نهاية ذلك النظام ورأس لجنة للبحث عن الحقيقة والمصالحة تشكلت للكشف عن الفظائع التي ارتكبت في ذلك العهد.

واعتبر السود والبيض على حد سواء توتو رمزا لضمير الأمة في شهادة باقية على إيمانه، وروح المصالحة التي تحلى بها في شعب منقسم.

وكان الأطباء قد اكتشفوا إصابة توتو بسرطان البروستاتا في أواخر التسعينيات، ودخل المستشفى عدة مرات في السنوات الأخيرة للعلاج من التهابات تتصل بعلاجه من السرطان.