عُمان تشترط تلقي جرعتين لدخول السلطنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

أفادت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد، أن سلطنة عمان تشترط تلقي جرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة المضادة لكوفيد-19 لغير العمانيين من عمر 18 عاما فأعلى لدخول السلطنة.



وذكرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أنه "تقرر عدم السماح بدخول السلطنة إلا لمن يبرز شهادة سلبية لفحص، لمرض كوفيد-19 عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أجري خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول".

وذكرت اللجنة أنها ألغت العمل بقرار سابق لتعليق دخول السلطنة من الدول التي انتشر فيها المتحور أوميكرون وهي جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.