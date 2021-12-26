شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. عودة 110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن 110 مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود البولندية سيعودون إلى البلاد.



وقال في بيان صحفي، إن هؤلاء المهاجرين "سيعودون إلى العراق طوعا بعد متابعة من سفارة جمهورية العراق في بولندا وجهود الوزارة في ذلك".

وأضاف أن "عودتهم ستتم بالتنسيق مع الجانب الليتواني عبر مطاري بغداد وأربيل".