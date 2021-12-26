الصحة المصرية تؤكد أنه لا صحة لدفع أي مبالغ مقابل الحصول على لقاحات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الصحة والسكان في مصر، أن الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا مجانية وفعالة، وهي محددة لكل المواطنين الذين مضى على تطعيمهم 6 أشهر.



وقالت الوزارة إنه لا صحة لفرض مبالغ مالية نظير لقاحات كورونا، داعية المواطنين بـ"ضرورة سرعة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وهي الخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، أو أي موجة مرتقبة أخرى".

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن هذه الإجراءات هي السلاح الفعال للوقاية من كورونا.

وأوضحت أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتطعيم المواطنين والوصول لمناعة القطيع والسيطرة على الوباء لعدم تفشى كورونا في المجمتع، وتسعى الوزارة لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين، مطمئنة المواطنين بفعالية لقاحات كورونا.

وأكدت الوزارة من رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا وغيره من الأمراض المعدية.