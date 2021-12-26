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الأردن.. 295 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور أوميكورن من فيروس .

 

وقال مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى 328.

 

وأكد الدكتور البلبيسي، أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.

 

وبدأت السلطات الصحية الأردنية، الأحد، في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين في تلقيها.

 

وأعلن المركز الأردني للأمن وإدارة الأزمات أنه "استمرارا للحملة الوطنية للتطعيم، سيتم إعطاء الجرعة الأولى لطلبة المدارس الراغبين بتلقيها، والجرعة الثالثة المعززة للكادر الإداري والتعليمي، بدءا من صباح الأحد"، داعيا الطلبة الراغبين في تلقي اللقاح إلى إحضار موافقة ولي الأمر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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