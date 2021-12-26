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52 وفاة و1857 إصابة بكورونا بإيران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 52 حالة وفاة و1857 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 6 ملايين و184 ألف حالة.

 

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد أرتفع إلى 131400 حالة وفاة.

 

وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضرراً من كورونا خلال فترات سابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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