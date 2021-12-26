شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 52 وفاة و1857 إصابة بكورونا بإيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 52 حالة وفاة و1857 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 6 ملايين و184 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد أرتفع إلى 131400 حالة وفاة.

وكانت إيران واحدة من أكثر دول المنطقة تضرراً من كورونا خلال فترات سابقة.