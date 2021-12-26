3 عمليات أمنية لملاحقة داعش بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الأحد، انطلاق ثلاث عمليات استباقية لملاحقة بقايا داعش في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى.



وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم، إنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت القطعات الأمنية، صباح اليوم، بثلاث عمليات استباقية، الأولى جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار، والثانية غربي الثرثار تنفذها قطعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات المتجحفلة معها.

وأشارت إلى أن العملية الثالثة جاءت جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى اشتركت فيها قطعات الفرقة العشرين والقطعات المتجحفلة مع قيادة عمليات غرب نينوى.

ولفتت إلى أن "هذه العمليات تأتي بالتزامن لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي ومكافحة الجريمة بمختلف صورها ومن أجل خلق بيئة آمنة".