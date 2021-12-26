النائبة رشا فايز تعلن الموافقة على إقامة أول مركز تدريب وتمكين اقتصادى للمرأة

القاهرة - سامية سيد - وافق اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة على الطلب المقدم من النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتخصيص مبنى الوحدة المحلية القديم لقرية بطورس لصالح المجلس القومى للمرأة لإقامة مركز تدريب وتمكين اقتصادى للمرأة المصرية، ودعمًا لقضايا التمكين الاقتصادى للمرأة.

وقالت النائبة رشا فايز كليب إنه تم إجراء جميع المُعاينات الفترة الماضية بإشراف محافظة البحيرة، وفرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بقيادة المهندسة زكية رشاد مقرر الفرع، وأنه سيتم البدء فى أعمال التجهيزات من الغد، ليصبح أول مركز تدريب وتمكين اقتصادى على مستوى الجمهورية بقرية بطورس مركز أبوحمص محافظة البحيرة.

ولفتت إلى أن مركز التدريب سيشمل العديد من الأنشطة منها "مشغل ملابس، وحدة تطريز، وحدة تصنيع مواد غذائية، وغيرهم من الخدمات"، لتخدم فتيات وسيدات قرى مركز أبو حمص، وقرى مركز أبو المطامير، وقرى مركز حوش عيسي.