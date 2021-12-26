شكرا لقرائتكم خبر عن "ديموجرافى الشيوخ": التمكين الاقتصادى للمرأة محور لحل أزمة زيادة السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى، إن التمكين الاقتصادى للمرأة من أهم المحاور التى يتم التعويل عليها للمساهمة فى حل أزمة الزيادة السكانية، متابعة:" المرأة العاملة تختلف عن غير العاملة، وذلك من خلال إنجاب الأطفال والتباعد بين الطفل الأول والثانى".

وتابعت تواضروس:" الزيادة السكانية ليست قاصرة على الصحة الإنجابية وأدوات تنظيم الأسرة فقط، ولكن هناك عدد من المحاور أبرزها التوعية، ونشر الثقافة فى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بالإضافة للتربية والتعليم والتعليم الفنى، وغيرها من الوزارات المعنية بهذا الملف، مؤكدة أن البعد الاقتصادى له دور كبير فى قضية الزيادة السكانية ومن ثم يجب الالتفات لهذا المحور بجدية أكثر من ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة برئاسة النائب محمد جزر، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

وأكدت تواضروس، أن للجمعيات الأهلية العاملة فى هذا الصدد لها دور كبير فى هذا الأمر، وخلال السنوات الثلاثة المقبلة سيكون هناك حوالى 400 جمعية أهلية تشارك وزارة الصحة فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وذلك فى إطار الدور التشاركى بين الهيئات والوزارات ومنظمات المجتمع المدنى.

وأشارت، إلى أن القوافل الطبية تثمل دعاية سلبية لتنظيم الأسرة، وذلك بسبب عدم تواجدها بشكل مستمر ودائم لتقديم الخدمات، ولهذا يجب معالجة هذه المشكلة من خلال توطين الطبيبات خاصة فى الريف ومحافظات الصعيد، معربة عن استيائها من الدعاية السلبية للإنجاب.