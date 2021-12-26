الموت يغيب الرئيس اليوناني السابق كارلوس بابولياس اليوم الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

غيب الموت الرئيس اليوناني السابق كارلوس بابولياس، اليوم الأحد، بعد حياة مثيرة أبرز ملامحها مقاومته للاحتلال النازي لبلاده.



وأعلنت الرئاسة اليونانية، وفاة بابولياس، الذي تولى السلطة في الفترة من 2005 إلى 2015، عن عمر يناهز 92 عاما.

ونعت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو الرئيس الراحل وأشادت بدوره في مقاومة الاحتلال النازي أثناء الحرب العالمية الثانية.

كما أثنت على نضاله ضد الحكم العسكري في اليونان في الفترة من 1967 إلى 1974.

وقالت في بيان: "مشاركته في المقاومة الوطنية ومناهضة الديكتاتورية.. تعكس إخلاصه لمثل الحرية والعدالة وهو ما دافع عنه طوال حياته".

وتعرضت اليونان لاحتلال نازي خلال الفترة من (1941-1944) شهدت البلاد خلال أوضاعا مذلة تحت قبضة دول المحور في الحرب العالمية الثانية.

ومعركة اليونان هو الاسم الشائع لغزو قوات المحور للأراضي اليونانية المنضوية ضمن للحلفاء؛ حيث تم ذلك على يد ألمانيا النازية في أبريل 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية.

وقد تضافر التحرك الألماني مع الغزو الإيطالي الفاشي الفاشل المعروف باسم الحرب الإيطالية اليونانية.