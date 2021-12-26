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فرنسا تتجاوز حاجز الـ 100 ألف إصابة يوميا بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

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تجاوزت فرنسا حاجز الـ 100 ألف إصابة يومية بفيروس "كوفيد 19" ، وهو رقم قياسي جديد لم تسجله البلاد منذ بداية الجائحة.

 

و قالت الهيئة العامة للصحة في فرنسا في بيان لها إنه تم تسجيل 104 آلاف و611 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وفي غضون ثلاثة أسابيع ، تضاعف عدد الحالات الجديدة تقريبًا ، و تجاوز سقف الـ 50 ألف إصابة في الرابع من شهر ديسمبر الجاري وفق بيانات الهيئة.

 

و يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم غد الإثنين المقبل مجلس الدفاع المصغر في قصر الإيليزيه ، لبحث تطورات الارتفاع في إصابات .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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