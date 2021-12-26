شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تتجاوز حاجز الـ 100 ألف إصابة يوميا بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تجاوزت فرنسا حاجز الـ 100 ألف إصابة يومية بفيروس "كوفيد 19" ، وهو رقم قياسي جديد لم تسجله البلاد منذ بداية الجائحة.



و قالت الهيئة العامة للصحة في فرنسا في بيان لها إنه تم تسجيل 104 آلاف و611 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي غضون ثلاثة أسابيع ، تضاعف عدد الحالات الجديدة تقريبًا ، و تجاوز سقف الـ 50 ألف إصابة في الرابع من شهر ديسمبر الجاري وفق بيانات الهيئة.

و يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم غد الإثنين المقبل مجلس الدفاع المصغر في قصر الإيليزيه ، لبحث تطورات الارتفاع في إصابات كورونا.