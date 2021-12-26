منذ سبتمبر.. روسيا تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 968 حالة وفاة و 23721 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ووفقاً لموقع قناة "آر.تي.عربية" الروسية فإن حصيلة الإصابات اليومية الجديدة هي الأدنى منذ 29 سبتمبر(أيلول)، كما أن حصيلة الوفيات الجديدة هي الأدنى منذ 11 أكتوبر(تشرين أول).

ونقلت الوكالة عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد أرتفع إلى 10 ملايين و 392020 إصابة.

كما أرتفع إجمالي الوفيات إلى 304218.

وتماثل 37285 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 9 ملايين و 259771 حالة.