إصابة 58 شرطياً سودانياً خلال تظاهرات بالخرطوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

قال التلفزيون الرسمي نقلاً عن لجنة أمن الخرطوم في بيان اليوم الأحد، إن 58 من رجال الشرطة أُصيبوا في تظاهرات يوم السبت.

