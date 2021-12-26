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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 58 شرطياً سودانياً خلال تظاهرات بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021
قال التلفزيون الرسمي نقلاً عن لجنة أمن الخرطوم في بيان اليوم الأحد، إن 58 من رجال الشرطة أُصيبوا في تظاهرات يوم السبت.
وأظهرت لقطات تلفزيونية وصول محتجين معارضين للحكم العسكري قرب القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم السبت للمرة الثانية في غضون سبعة أيام، على الرغم من إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وقطع خدمات الإنترنت في المدينة.
وأضافت اللجنة أنه تم اعتقال 114 شخصاً واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وذكرت اللجنة أنها استخدمت الغاز المسيل للدموع فقط لمواجهة الهجمات على مقار ومركبات أمنية.