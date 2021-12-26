شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل مجلس السكان الدولى: الزواج المبكر يتبعه تسرب فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نهلة عبد التواب، ممثل مجلس السكان الدولى فى مصر:" لم نفشل فى مواجهة القضية السكانية وحدث نجاحات وتم خفض المعدلات الإنجاب ونركز على التوعية رفع وعى الأسر والسيدات وليس كل السيدات يعتمدن على وزارة الصحة فى الحصول على وسائل منع الحمل مضيفة " هناك 47%؜ من السيدات يحصلن على وسائل تنظيم الأسرة من القطاع الخاص".

وشددت عبد التواب، على ضرورة التصدى للزواج المبكر خاصة فى ظل الالتفاف على القوانين، وموضحة أن الزواج المبكر يستتبعه التسرب من التعليم وزيادة معدلات الإنجاب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنه الصحة برئاسة النائب د. محمد جزر لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها

واستكملت: "أرفض الحوافز السلبية لمنع الانجاب، مؤكدة أن هذا الأمر يزيد الأسر فقرا ويجعل الأطفال يتحملون تصرفات لم يشاركوا فيها من الاساس، مشددة على ضرورة زيادة عدد الطبيبات فى الوجه القبلى بما يساعد على تنظيم الأسرة فى الأماكن التى تعانى عجز الطبيبات، والوقوف على أسباب عزوف بعض السيدات عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة فى الوجه القبلي.

وطالبت عبد التواب، وزارة التضامن الاجتماعى بأن يكون هناك مرونة فى تسجيل الجميعات التى تعمل فى مجال الأسرة مثل الجمعيات التى تعمل فى مجال تنظيم الأسرة، مشددة على ضرورة دعم المجتمع المدنى والتعليم الخاص وربط التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، مع ضرورة تجنب تمرير الصورة السلبية للمرأة فى الدراما المصرية الأمر الذى يضر بصورتها.