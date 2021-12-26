شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للإحصاء" يطالب لجنة الصحة بالشيوخ بجهة مستقلة مسئولة عن ملف السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء والمشرف العام على التعداد السكانى وأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الدولة لم تفشل في مواجهة القضية السكانية وأنها حققت انجازات فى هذا المجال، مطالبا بضرورة أن يكون هناك جهة مستقلة مسئولة عن ملف السكان.

وأضاف عبد العزيز، أن وجود هيئة مسئولة عن متابعة الوضع السكاني يساعد في مراجعة الخطط، مؤكدا أن هناك أدوار متعددة للوزارات المختلفة وأن التنسيق بينهم والمتابعة ضرورة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنه الصحة برئاسة النائب د محمد جزر لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزى لتعبئة العامة والإحصاء:" الحكومة تضع الخطة، ومن ثم تكون ملزمة للوزارات لتنفيذ الأدوار المحددة والأمر لا يرتبط بالوزير و انما بخطة العمل والخطة تتحول لشكل قانوني وتوفير الموارد المالية للتنفيذ".

واستكمل:" فكرة الهيئة التى تتسم بالاستقلالية تستهدف مزيد من المتابعة وكان هناك اقتراح باختيار نائب رئيس وزراء لشئون السكان، مشيرا إلي أن تجارب بعض الدول تشير إلى فكرة وجود إدارة مركزية مسئولة عن القضية السكانية".