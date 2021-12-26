رفض برلماني لمنح الضبطية القضائية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات واسعة حول منح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وأكد بعض النواب أن الضبطية القضائية تتعارض مع العمل النقابي.

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وأكدت النائبة نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الضبطية القضائية ستساعد على "الشلالية"، قائلةً: العمل النقابي لا يصلح معه الضبطية القضائية.

وأشارت النائبة إلى أن موافقة المجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية.

وقالت النائبة مها عبد الناصر ، عضوة مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات، ولكنْ هناك نقطتان في غاية الأهمية أحداهما أنه لا يجوز غلق للمنشآت حال المخالفة، مؤكدةً أن هذا الأمر غاية في السوء؛ كونه يهدر الكثير في تلك الصناعة.

وأضافت عبد الناصر، خلال كلمتها، أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت، قائلةً: إن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليست لها أية ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته الذوق العام، مشددةً على أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول على عالم الإنترنت أن يصنع محتوى ويعرضه على المنصات الإلكترونية.

وقال النائب محمد عبد الرحمن، عضو مجلس النواب: إن الضبطية القضائية لا تمنح الإ لمن لهم الحق القانوني في ذلك، رافضًا منح أعضاء النقابات الفنية الضبطبة القضائية.

وشدد النائب أحمد الشرقاوي، على أن تعديلات قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقبية، يصطدم بالمادة ١٦٧ المتعلقة بحرية الإبداع والمادة ١٧٧ التي تم تفسيرها بشكل خاطئ من اللجنة البرلمانية التي أعدت مشروع القانون.

وقال الشرقاوي: الإبداع يعني الجميل والجيد، معقباً: كيف ستحاكمون مطربى المهرجانات.. الطعن في الأعراض أو المساس بالأخلاق أو التنمر هو الشيء الوحيد الذي يعاقب عليه القانون .