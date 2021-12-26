سعر الذهب اليوم في مصر مع منتصف تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه في تعاملات الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وذكر نجيب، أنه على الرغم من بداية الاحتفال بموسم الكرسماس إلا أن مبيعات المحلات ضعيفة، ولم تحقق آمال التجار.

ويصنع تجار الصاغة مشغولات ذهبية أخف وزنا من المشغولات العادية، ويتراوح وزنها بين نصف جرام و1.5 جرام، لجذب الزبائن على الشراء في موسم أعياد الكريسماس، وفقا لقول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 527 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 678 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 791 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 904 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عند 6328 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم إجازة بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1817 دولارا للأوقية، بارتفاع نسبته 0.47%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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