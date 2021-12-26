ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة بالقاهرة والمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، 4 عناصر إجرامية لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة، بقصد الإتجار في المنوفية والقاهرة .

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام شخصين، لأحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية؛ بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار– كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.