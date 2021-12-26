وزير التنمية المحلية يعلن تسليم المدفن الصحي الآمن لسوهاج ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أش أ:

تسلمت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، المدفن الصحى الآمن بمركز ومدينة دار السلام بعد الإنتهاء من إنشائه بتكلفة 21 مليون جنيه، والذي يأتي ضمن مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة.

وقال اللواء محمود شعراوى إن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحى للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019 / 2020).(2020 / 2021)-(2021 / 2022).

وأَضاف وزير التنمية المحلية أن المدفن على مساحة 6 أفدنة وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، ويبلغ مساحة الخلية حوالي 3 أفدنة بمتوسط ارتفاع 4 أمتار من سطح الأرض للساتر الترابي ومتوسط عمق 8م من قاع الخلية وتشمل 5 طبقات عزل وحماية، موضحا أنه يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، وغرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب ، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلي حرص الوزارة من خلال الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يجرى تنفيذها حالياً في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تماماً ضمن الخطة التي تشرف الوزارة على تنفيذها .​