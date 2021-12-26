بالأسماء.. 8 مصابين في تصادم سيارتين بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 8 أشخاص اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الزراعي السريع، مركز أبوحمص في محافظة البحيرة.

تلقي مأمور مركز شرطة أبوحمص، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى أمام واحة العرب، اتجاه القاهرة، مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: جلال محمد عباس، 32 عاما، عبدالرحمن الشحات المهيش، 20 عاما، صبحي سعد عبدالمجيد، 45 عاما، عرفة فوزي غيث 33، أحمد محمد عبدالجليل، 20 عاما، أحمد هلال شعبان، 20 عاما، سامي صبحي عبداللطيف، 30 عاما، ومسعد عيد ناجي، 42 عاما.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.