صور.. "بابا نويل" يوزع الهدايا أطفال مستشفى الأورام في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

احتفل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام في الأقصر بقرب حلول العام الجديد 2022، بإقامة حفل فني لإدخال البهجة على الأطفال المرضى بالمستشفى.

فاجأ "بابا نويل" المرضى الصغار الذين يتلقون العلاج الكيميائي بصالات الانتظار، والذين يتلقون العلاج الإشعاعي بالغرف، مرتديًا زي سانتا كلوز، حاملًا معه هدايا الكريسماس، في محاولة لإدخال السعادة والسرور على الأطفال، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس.

أجواء البهجة التي رسمها "بابا نويل" بظهوره المفاجئ أمام الأطفال، أضفت الفرحة على وجوه الصغار الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع بابا نويل.

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن إدارة مستشفى الأورمان انطلاقًا من إدراكها لرسالتها السامية في تخفيف الشعور بالألم عن المرضى، ومساعدتهم في الدعم المعنوي خلال رحلتهم العلاجية داخل أروقة المستشفى، فنحاول استغلال كافة المناسبات بل وصنع مناسبات جديدة، لإضفاء روح السعادة لدى المرضى تمكنهم من زيادة روح التحدي في محاربة المرض.

أضاف المدير التنفيذي للمؤسسة، أن الأطفال يستحقون السعادة والفرح خلال استقبال العام الجديد، مشيرًا إلى استمرار الاحتفال بالكريسماس ودعم الأطفال بكل ما يلزمهم حتى لا يفقدون دفء الأسرة والحياة الهادئة التي كانوا يجدونها بمنازلهم قبل دخول المستشفى.