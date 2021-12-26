الأزمة تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إن الحدود البحرية المشتركة بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تكون نقطة اشتعال للصراع بين الدولتين في أي وقت.

وأضافت، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أنه ”مع انتشار ما يقرب من 100 ألف جندي روسي على طول الحدود مع أوكرانيا، فإن المواجهة القريبة مع القوات الروسية في بحر آزوف، يمكن أن تكون الشرارة التي تشعل الحرب البرية بين الطرفين“.

وأشارت إلى أن ”جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اتهم سفينة دونباس الأوكرانية بالدخول في منطقة مضيق كيرش، وهو الممر المائي بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، حيث لم تحصل إحدى السفن الأوكرانية على تصريح بالمرور“.

ونقلت عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وهو الوكالة الاستخباراتية المحلية الرئيسة، قوله إن ”السفينة دونباس تجاهلت التعليمات حول المسار الصحيح لها، وسارعت أجهزة الدعاية الموالية للكرملين في تصوير سلوك السفينة بأنه استفزاز“.

وذكرت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير محطة تلفزيون ”روسيا اليوم“، الممولة من موسكو، أن الحرب على وشك الاندلاع، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وتابعت الصحيفة ”يمثل بحر آزوف – وهو جسم مائي داخلي ضحل أصغر من بحيرة ميشيغان، وتطل عليه كل من روسيا وأوكرانيا – المكان الوحيد الذي تخاطر فيه قوات البلدين بالدخول في صراع مباشر بشكل يومي“.

وأردفت أن ”الممر المائي مكتظ بالسفن الروسية، التي تمثل 4 أضعاف عدد السفن الأوكرانية، وفقا لتقديرات رئيس تحرير موقع ”بلك سي نيوز“ في كييف، أندري كليمينكو، ونظرا لعدم وجود حدود بحرية، يمكن للأسطول الروسي الاقتراب من الشاطئ الأوكراني كما يشاء، ما يجعل المدن الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا هي الأكثر عرضة للخطر في البلاد“.

وأشارت إلى التحذيرات الصادرة عن المخابرات الأمريكية، بأن الكرملين قد يخطط لهجوم عسكري متعدد الجوانب ضد أوكرانيا في وقت مبكر من العام المقبل.

ورأت ”واشنطن بوست“ أنه رغم الاهتمام الدولي الموجه إلى تمركز القوات الروسية على الحدود البرية لأوكرانيا، فإنه في حالة الغزو من البحر، فإن القوات الأوكرانية ستكون عاجزة إلى حد كبير، ولا تستطيع كييف اتخاذ أي إجراء قانوني حتى يضع أول جندي روسي قدميه على الأرض.