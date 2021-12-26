شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. ربط أكبر مزرعة رياح بحرية بشبكة الكهرباء بكامل طاقتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد بأنه تم ربط أكبر مزرعة رياح بحرية في الصين من حيث سعة الوحدة الواحدة، والواقعة قبالة سواحل مقاطعة جيانجسو بشرقي الصين، بشبكة الكهرباء بكامل طاقتها يوم أمس.

وقال فرع شركة الشبكة الكهربائية الوطنية في مقاطعة جيانجسو إنه تم نقل الكهرباء المولدة من 134 من توربينات الرياح في مياه البحر على بعد حوالي 35 كيلومترا من مدينة تشيدونج بنجاح إلى شبكة الكهرباء من خلال كابلات الطاقة الموجودة تحت سطح البحر.

وتبلغ قدرة توليد الطاقة الإجمالية المركبة لمشروع تشيدونج لطاقة الرياح البحرية 802 ميجاوات.

ومن المتوقع أن يرسل المشروع نحو 2ر2 مليار كيلووات ساعة من الكهرباء إلى شبكة الكهرباء سنويا، وهو حجم يعادل الاستهلاك السنوي لـ900 ألف أسرة.

وتشهد مقاطعة جيانجسو، التي تعد مركزا اقتصاديا، تحولا نحو تنويع هيكل الطاقة، وتخطط للحصول على 37% من إجمالي طاقتها المركبة من الطاقة الجديدة، ولا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية.