مشعان الجبوري يكشف عن جولة ثنائية للقوى السنية - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - كشف عضو تحالف العزم، مشعان الجبوري، اليوم الأحد، عن جولة ثنائية بين تحالفي العزم وتقدم.