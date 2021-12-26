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انت الان تتابع خبر مشعان الجبوري يكشف عن جولة ثنائية للقوى السنية - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف عضو تحالف العزم، مشعان الجبوري، اليوم الأحد، عن جولة ثنائية بين تحالفي العزم وتقدم.
وقال الجبوري في تغريدة عبر تويتر تابعتها الخليج 365، "علمكشوف، تاكيدا لما كنا نقوله وينفيه البعض: الشيخ خميس الخنجر زعيم تحالف العزم وصل الامارات بعد قطيعة دامت ست سنوات في بداية جولة ثنائية تضمه هو والرئيس الحلبوسي تشمل ثلاث دول عربية يبلغان خلالها قادة تلك الدول اتفاقهم على العمل المشترك لما يخدم العراق وابناء المدن المدمرة".