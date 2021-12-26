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قرار إيراني جديد بشأن الوافدين إلى البلاد - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن المدير العام لدائرة الطرق والمواصلات الايرانية جواد هدايتي، اليوم الأحد، عن حظر حركة النقل البري مع تركيا لغاية 6 كانون الثاني / يناير المقبل ومنع دخول المسافرين من 4 بلدان اوروبية و 8 بلدان افريقية على خلفية تفشي متحور اوميكرون الجديد.
وقال هدايتي، حول التطورات الأخيرة ذات الصلة بقيود في المنافذ الحدودية فيما يتعلق بتفشي متحور أوميكرون الجديد: "عقدنا اجتماعا في مقر اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وتقرر أنه من بين الدول الإفريقية الثماني التي سجلت أعلى نسبة لتفشي أوميكرون ، تم منع المسافرين من دخول إيران".

واضاف: "يمنع الدخول المباشر وغير المباشر لجميع المسافرين غير الإيرانيين من جميع الوجهات في إفريقيا ، بما في ذلك ثماني دول: جنوب إفريقيا ، موزمبيق ، ناميبيا ، زيمبابوي ، بوتسوانا ، ليسوتو ، سواتيني ، وغيرها إلى ايران".

وتابع هدايتي: "في القرار الثاني ، تقرر حظر دخول المسافرين القادمين من اربع دول اوروبية إلى إيران بشكل مباشر أو غير مباشر والتي تسجل، وفقًا لتقارير وزارة الصحة ، أعلى معدل لانتشار متحور أميكرون ويشمل الحظر بريطانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج".

المصدر: وكالة انباء فارس

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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