انت الان تتابع خبر قرار إيراني جديد بشأن الوافدين إلى البلاد - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن المدير العام لدائرة الطرق والمواصلات الايرانية جواد هدايتي، اليوم الأحد، عن حظر حركة النقل البري مع تركيا لغاية 6 كانون الثاني / يناير المقبل ومنع دخول المسافرين من 4 بلدان اوروبية و 8 بلدان افريقية على خلفية تفشي متحور اوميكرون الجديد.