اليوم... الرئيس الموريتاني يبدأ زيارة إلى الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، سيبدأ اليوم الأحد زيارة إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.



وقالت المصادر، إن تبون والغزواني، سيبحثان التعاون الثنائي، إضافة إلى العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وفقا لما نقله 24.

وأوضحت المصادر أن قضية النزاع في إقليم الصحراء الغربية ومستقبل الاتحاد المغاربي والأزمة الليبية والقمة العربية المقررة بالجزائر نهاية مارس (آذار) المقبل ستكون في صلب المحادثات بين تبون والغزواني.

يذكر أن الرئيس الجزائري قام قبل أيام بزيارة إلى تونس، حيث شهد مع نظيره قيس سعيد، التوقيع على 27 اتفاقية تعاون في مجالات عديدة بين البلدين.