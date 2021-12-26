الرئيس الروسي يهدد الغرب بـ "رد مختلف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، برد مختلف على توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، في حال تجاهل المطالب الأمنية والاستراتيجية التي قدمتها موسكو.



وقال بوتين في تصريحات لقناة "روسيا 1" نقلها موقع "سبوتنيك" إن "رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفاً تماماً، فالقرار يعتمد على المقترحات التي يقدمها الخبراء العسكريون الروس".

وأضاف أن "روسيا قدمت ضمانات أمنية استراتيجية للولايات المتحدة والناتو من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".

وتابع "أتمنى أن نكون قد قدمنا كل ذلك، ليس للتعتيم وإيقاف شيء ما، من وجهة نظر هذه العملية الدبلوماسية، بل من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات".