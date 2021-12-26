عاجل.. مقتل 41 شخصا في هجوم مسلح ببوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 41 شخصا يتبعون مليشيات مدنية تدعمها حكومة بوركينا فاسو على يد عناصر إرهابية في صحراء شمالي البلاد الأسبوع الماضي.



وأكدت السلطات البوركينية أن طابورا من مسلحين مدنيين من جماعة "متطوعي الدفاع عن الوطن" التي تمولها الحكومة وتتدرب لاحتواء المسلحين الإرهابيين تعرض لكمين يوم الخميس أثناء اجتياحه منطقة نائية في إقليم لوروم الشمالي.

ووقع هذا الهجوم بعد شهر واحد من تعرض مركز للأمن لهجوم أسفر عن مقتل 53 شخصا في أقوى هجوم على قوات الأمن في بوركينا فاسو منذ سنوات.

وواجهت السلطات احتجاجات متكررة في الأشهر الأخيرة بسبب ما يراه البعض فشلا في كبح التمرد المستمر منذ أربع سنوات.

وأودى هذا التمرد بحياة الآلاف في منطقة الساحل الأفريقي وأجبر أكثر من مليون شخص على النزوح من ديارهم.

وألحق إرهابيون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش خسائر فادحة بجيوش المنطقة ويقتلون جنودا في بوركينا فاسو والنيجر ومالي كل أسبوع تقريبا في هجمات متفرقة.