شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ أمل زكريا لنيل شهادة الدكتوراه.. والنائبة: وسام على صدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائبة أمل زكريا لنيلها درجة الدكتوراه عن رسالتها بعنوان " القيم التمكينية لنقل المعرفة وتوطينها لدي طلاب الجامعات المصرية بين الواقع والمأمول".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، في مقدمتها 4 تشريعات هامة مقدمة من الحكومة فضلا عن نظر 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.

من جانبها، وجهت النائبة أمل زكريا، الشكر لجميع النواب رئيسا وأعضاء لتهنئتهم الرقيقة وكذا الأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع، مشيرة إلى أن تقدير المجلس وسام علي صدرها.

وقالت البرلمانية موجه حديثها إلي أعضاء مجلس النواب "أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، والحمد لله الذي بتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات".

يأتي في مقدمة التشريعات المزمع مناقشتها اليوم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

يأتي ذلك فضلا عن نظر تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل ايجيبت هولدنج 2 ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس الفيوم لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 والقانون رقم 201 لسنة 2017 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.