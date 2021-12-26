شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 5 قوانين إلى اللجان النوعية بالنواب أبرزها تعديل قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة اليوم، خمسة مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدرساتها وجاءت كالتالى:

1-مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة وتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

2-مشروع قـانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن هيئة الملكية العقارية والتوثيق

وتم إحالته الى إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الإدارة المحلية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير

3-مشروع قـانون مقدم من النائبة سولاف درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتم إحالته إلى لجنة القوى العاملة

4-مشروع قـانون مقدم من النائبة شادية خضير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية

5-مشروع قـانون مقدم من السيد النائب مكرم رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية

وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحيةالتعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة