شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد طارق يؤدى اليمين الدستورية خلفا للراحل أحمد زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى النائب محمد طارق على السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، اليمين الدستورية اليوم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، خلفاً للنائب الراحل أحمد زيدان الذى وافته المنيه قبل أسابيع.

وتمنى المستشار الدكتور حنفى جبالى للنائب محمد طارق التنسيق والسداد.

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب تلقيه خطاب من المستشار أحمد مطر القائم باعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يخطره فيه باسم المرشح الاحتياطى الذى سيحل محل النائب الراحل أحمد زيدان عضو المجلس عن دائرة قطاع القاهرة ووسط الدلتا تنفيذاً لنص المادة 25 من قانون مجلس النواب والتى تنص على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته".