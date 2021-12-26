شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2778 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الأحد تسجيل 2778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن المدير العام لقطاع الصحة نور هشام عبد الله القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليونين و741 ألفا و179 حالة.

وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، سجلت ماليزيا 25 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات حتى الآن بسبب الفيروس 31 ألفا و315 حالة.