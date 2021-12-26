وفاة ديزموند توتو كبير أساقفة جنوب أفريقيا

26 ديسمبر , 2021
ديزموند توتو كبير أساقفة جنوب أفريقيا (أ ف ب).
أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا اليوم الأحد وفاة ديزموند توتو كبير أساقفة البلاد الحائز على جائزة نوبل للسلام وأحد أقطاب الكفاح من أجل إنهاء حكم الأقلية البيضاء عن 90 عاماً.
وقال الرئيس سيريل رامابوسا «يفتح رحيل كبير الأساقفة الفخري ديزموند توتو فصلاً آخر من فصول الحزن في توديع أمتنا لجيل من العظماء الذين تركوا لنا جنوب أفريقيا محررة».
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