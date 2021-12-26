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الهند تسجل 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 7 آلاف إصابة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم  الأحد تسجيل 6987 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 34 مليوناً و786 ألفاً و802 حالة.

 

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 162 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 479 ألفاً و682 حالة.

 

وقالت الوزارة إن عدد حالات الاصابة بمتحور أوميكرون بلغ 422 حالة حتى اليوم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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