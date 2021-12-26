كولومبيا.. 4 قتلى جراء إطلاق نار بقاعدة بحرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 4 جنود، السبت، جراء إطلاق أعيرة نارية في قاعدة بحرية بجزيرة سان أندريس الكولومبية في البحر الكاريبي.



وبحسب المعلومات الأولية، فإن "أحد أفراد مشاة البحرية قتل بالرصاص 3 من رفاقه وأصاب جنديا في الجيش، ثم قتل الجاني نفسه على ما يبدو"، فيما لم تتضح خلفية الحادث حتى الآن.

وقال الرئيس الكولومبى إيفان دوكي على "تويتر"، إن "الحادث كان مؤلما للغاية".

ووعد الرئيس بتوضيح سريع لملابسات الحادث.