شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تناقش 13 اقتراحا برغبة لدعم مراكز شباب وتتفيذ مشروعات خدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة عدد 13 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب لإنشاء ودعم مراكز الشباب في عدد من المدن والقري بمحافظات مختلفة، وكذلك تنفيذ بعض المشروعات الخدمية.

ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حتة، بشأن إقامة مركز شباب بقرية شمس الدين بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، حيث أوضح أن القرية بها كثافة سكانية كبيرة وهناك حاجة ضرورية لوجود مركز شباب لخدمة شباب وأبناء القرية، لممارسة أنشطة رياضية وترفيهية واجتماعية.

وجاء بالاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حته، أن هناك ضرورة لسرعة إدراج إنشاء مركز شباب قرية شمس الدين في الخطة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: عاطف ناصر، وعبدالله أحمد عبدالله، بشأن إنشاء مركز شباب بقليوب المحطة- مركز قليوب- محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تحمل وزارة الشباب والرياضة باقي قيمة أرض مركز شباب البرادعة بمركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية، والتابعة لهيئة الأوقاف، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تطوير وتأهيل ملعب النجيلة الخاص بمركز شباب قرية الزاوية- مركز أسيوط - محافظة أسيوط.

ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد ملعب مركز شباب أولاد محمد بمركز الغنايم- محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عيد عبدالجواد، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية الحوطا الغربية التابعة لمركز ديروط- محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم أمام، بشأن إنشاء نادى اجتماعي بإستاد القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن استبدال مباني مراكز الشباب القديمة والملغاة لعدم وجود ملاعب لممارسة النشاط بمساحة أكبر خارج الكتلة السكنية.

ويشهد الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة محمد عبدالعاطي، بشأن إنشاء ملعب خماسي منجل داخل قرية توب طريف- مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائب زكريا حسان، الأول: بشأن نقل الاشراف الإداري لمساحة 2 فدان بمدينة ساقلته- محافظة سوهاج من وزارة الزراعة إلى الوحدة المحلية لمدينة ساقلته لإقامة مشروعات عامة، الثاني: بشأن إنشاء وحدة بيطرية لخدمة قرية الحواويش والقري المجاورة بمركز أخميم- محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب على أحمد العساس، بشأن تخصيص قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة بمساحة 1500 متر لإقامة معهد ديني أزهري ناحية العطوى - مركز فارسكور- محافظة دمياط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن نقل ملكية مساحة فدان ملك وزارة الزراعة الكائن بناحية الخانكة لإنشاء موقف سيارات نموذجي- محافظة القليوبية.