شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التثقيف بنقابة الإعلاميين: الرئيس السيسي قائد تنمية صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صعيد مصر لافتتاح العديد من المشروعات، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو قائد التنمية في صعيد مصر التي طالما حلم أهلها طويلا بها ولم يتحقق الحلم إلا على أيدي الرئيس السيسي، الذي لم يسمع صعيد مصر منذ نشأته باسم المشروعات القومية الكبرى إلا في عهده.

وأضاف عدلي في تصريحات له أن الرئيس السيسى متفهم جدا لجغرافية الوطن وأهمية كل جزء فيه، متابعا:" لذا فهو لا يترك جزءا إلا ويستثمر فيه وذلك ينعكس على فكر مجتمع وأجيال قادمة بأن الصعيد والأماكن البعيدة جزء لا يتجزأ من الوطن."

وطالب أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين وسائل الإعلام بضرورة تخصيص برامج ومساحات خاصة لمتابعة وتسليط الضوء على مجمل أنشطة المحافظات والتعريف بالإنجازات التي تشهدها والاحتياجات القائمة في مناطقها المختلفة، لافتاً إلى أن دور الإعلام أن يلقي الضوء على الإنجازات التي تحدث في الدولة، كي يطمئن الشعب ويعلم أن هناك غداً أفضل، مشدداً على أن ما تشهده محافظات الصعيد في الفترة الحالية يعد إنجازاً جديداً للدولة المصرية وأكبر دليل على انطلاق الجمهورية الجديدة.