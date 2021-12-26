أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 21 و23 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 90 و150 جنيها.

وبلغ سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.