تراجع الريال السعودي.. أسعار العملات العربية اليوم مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر بيع الريال السعودي، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الخميس الماضي، في البنك الأهلي المصري، كما انخفض سعر شراء الدينار الكويتي بينما ارتفع سعر بيعه.

استقرت باقي أسعار العملات العربية الأخرى، بحسب بيانات البنك.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي: 49.21 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش بسعر الشراء، بينما ارتفع سعر البيع 7 قروش.

سعر الريال السعودي: 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بتراجع قرشا في سعر البيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 40.41 جنيه للشراء، و 41.75 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 21.75 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.