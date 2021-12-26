سعر الذهب اليوم في مصر مع بدية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي. وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 527 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 678 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 791 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 907 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب عند 6328 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم إجازة بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1817 دولارا للأوقية، بارتفاع نسبته 0.47%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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