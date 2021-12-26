أثناء عبثه بالسلاح.. عامل يصيب زوجته بطلق ناري في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيبت ربة منزل بطلق ناري، اليوم الأحد، على يد زوجها أثناء عبثه بسلاح ناري دائرة مركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل المصابة للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "سعادة. ف" 34 عامًا ربة منزل وتقيم بناحية جهينة الغربية دائرة المركز مصابة بطلق ناري بالعضد الأيسر فتحة دخول.

أفادت المصابة أنه أثناء تواجدها بالمنزل وحال عبث زوجها "محمد. ا" 36 عامًا عامل بسلاح ناري كان بحيازته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ ما نتج عنه إصابتها، ونفت وجود شبهة جنائية.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع" بإرشاده، وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم، وأضاف أن إصابة زوجته المشار إليها دون قصد منه.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.