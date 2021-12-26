اندلاع حريق في مزرعة غابات الصرف الصحي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

اندلع حريق، صباح اليوم الأحد، في مزرعة الغابات الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالغابات الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي دائرة المركز.

تبين نشوب الحريق بكمية من الهيش والمخلفات والحشائش بالمنطقة المنزرعة بأشجار الكافور على حوالي 4 أفدنة من إجمالي المساحة المقدرة بحوالي 300 فدان.

جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

ورجح "نصر الدين. م" 45 عامًا مدير المزرعة ويقيم بندر أخميم أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة إلقاء عقب سيجارة مشتعل دون قصد، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.